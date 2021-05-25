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Счетная палата: Снижение учетной ставки не увеличило кредитные вложения

Счетная палата: Снижение учетной ставки не увеличило кредитные вложения По сравнению с 2019 годом депозиты снизились на 4,4%
Финансы
25 мая 2021 г. 13:21
Счетная палата: Снижение учетной ставки не увеличило кредитные вложения

Реализация мер по борьбе с пандемией в Азербайджане в 2020 году оказала значительное влияние на ключевые показатели банковского сектора, в целях стимулирования экономической активности в течение года неоднократно принимались решения о снижении процентных ставок, однако положительных тенденций по кредитам не наблюдалось.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"В течение года параметры процентного коридора обсуждались несколько раз, учетная ставка была снижена поэтапно с 7,5% до 6,25%, принятые решения были направлены на поддержку экономической активности, но объемы кредитов продолжали снижаться в годовом сравнении.

За год сумма выданных кредитов снизилась на 767,8 млн манатов или на 5%. Также по сравнению с 2019 годом депозиты снизились на 1 079,2 млн манатов или на 4,4%, до 23 666,9 млн манатов на конец года", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Uçot dərəcəsinin azalması kredit qoyuluşunu artırmayıb

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