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Счетная палата считает возможным увеличение доходов бюджета от сдачи в аренду госимущества

Счетная палата считает возможным увеличение доходов бюджета от сдачи в аренду госимущества Счетная палата Азербайджана считает возможным увеличение доходов госбюджета от сдачи в аренду государственного имущества.
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:45
Счетная палата считает возможным увеличение доходов бюджета от сдачи в аренду госимущества

Счетная палата Азербайджана считает возможным увеличение доходов госбюджета от сдачи в аренду государственного имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, проведенные анализы и меры внешнего государственного финансового контроля свидетельствуют о наличии потенциала для увеличения поступлений от этой области.

Напомним, что согласно законопроекту госбюджета на 2025 год, 34 млн манатов или 0,1% бюджетных доходов Азербайджана придутся на долю поступлений от сдачи в аренду государственного имущества. Это в свою очередь на 21,4% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalarla bağlı əlavə potensial var

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