Счетная палата считает возможным увеличение доходов бюджета от сдачи в аренду госимущества

Счетная палата Азербайджана считает возможным увеличение доходов госбюджета от сдачи в аренду государственного имущества.

Счетная палата Азербайджана считает возможным увеличение доходов госбюджета от сдачи в аренду государственного имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, проведенные анализы и меры внешнего государственного финансового контроля свидетельствуют о наличии потенциала для увеличения поступлений от этой области.

Напомним, что согласно законопроекту госбюджета на 2025 год, 34 млн манатов или 0,1% бюджетных доходов Азербайджана придутся на долю поступлений от сдачи в аренду государственного имущества. Это в свою очередь на 21,4% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.