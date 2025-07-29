Счетная палата приняла решение о 34 контрольных мероприятиях в I полугодии

В первом полугодии этого года Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в общей сложности 34 внешних государственных финансовых контрольных мероприятий.

В первом полугодии этого года Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в общей сложности 34 внешних государственных финансовых контрольных мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Было отмечено, что два из этих мероприятий проводились в режиме секретности.

В отчетный период контрольные мероприятия охватили 16 центральных органов исполнительной власти, 6 юридических лиц публичного права, 4 предприятия, находящиеся в государственной собственности или с долей государства, 2 внебюджетных государственных фонда, 1 целевой бюджетный фонд, 8 организаций, действующих при центральных органах исполнительной власти, и субъектов других организационно-правовых форм. В 11 из контролируемых объектов аудит проводился впервые.

В указанный период в аудиторском портфеле преобладали аудиты соответствия. Кроме того, Коллегия за 6 месяцев приняла решение о проведении 3 аудитов эффективности. Эти аудиты были проведены по эффективности и результативности деятельности в области информатизации системы образования, механизмов государственной поддержки (субсидий и льгот) в секторе растениеводства и деятельности одного высшего учебного заведения.