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Счетная палата приняла решение о 34 контрольных мероприятиях в I полугодии

Счетная палата приняла решение о 34 контрольных мероприятиях в I полугодии В первом полугодии этого года Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в общей сложности 34 внешних государственных финансовых контрольных мероприятий.
Финансы
29 июля 2025 г. 15:51
Счетная палата приняла решение о 34 контрольных мероприятиях в I полугодии

В первом полугодии этого года Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в общей сложности 34 внешних государственных финансовых контрольных мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Было отмечено, что два из этих мероприятий проводились в режиме секретности.

В отчетный период контрольные мероприятия охватили 16 центральных органов исполнительной власти, 6 юридических лиц публичного права, 4 предприятия, находящиеся в государственной собственности или с долей государства, 2 внебюджетных государственных фонда, 1 целевой бюджетный фонд, 8 организаций, действующих при центральных органах исполнительной власти, и субъектов других организационно-правовых форм. В 11 из контролируемых объектов аудит проводился впервые.

В указанный период в аудиторском портфеле преобладали аудиты соответствия. Кроме того, Коллегия за 6 месяцев приняла решение о проведении 3 аудитов эффективности. Эти аудиты были проведены по эффективности и результативности деятельности в области информатизации системы образования, механизмов государственной поддержки (субсидий и льгот) в секторе растениеводства и деятельности одного высшего учебного заведения.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası I yarımildə 34 nəzarət tədbiri barədə qərar qəbul edib

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