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Счетная палата получит в 2025 году из госбюджета Азербайджана 11,5 млн манатов

Счетная палата получит в 2025 году из госбюджета Азербайджана 11,5 млн манатов 14:25
Финансы
27 ноября 2024 г. 14:40
Счетная палата получит в 2025 году из госбюджета Азербайджана 11,5 млн манатов

На содержание Счетной палаты в 2025 году планируется выделить из госбюджета Азербайджана 11,5 млн манатов

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, 57% выделенных средств направят на проведение 56 контрольных мероприятий. Остальные средства будут направлены на подготовку отчетов, выпуск журнала государственного аудита, реализацию международных проектов, участие в рабочих группах, цифровую трансформацию и ИТ-аудит.

В.Гюльмамедов отметил, что из этих средств выплачивается зарплата 197 сотрудникам Счетной палаты. "В следующем году канцелярские расходы и на прессу сократят на 20%, на топливо и смазочные материалы — на 5%", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allocate nearly $7M for maintenance of Chamber of Accounts in 2025
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının saxlanması üçün 2025-ci ildə ayrılacaq vəsaitlərin istiqamətləri açıqlanıb

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