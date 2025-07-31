Счетная Палата: показатели доходности основного портфеля акций ГНФАР снизились

Счетная Палата: показатели доходности основного портфеля акций ГНФАР снизились

В 2024 году, несмотря на увеличение объема управляемых активов по основному портфелю акций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), показатели доходности портфеля снизились по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета Фонда на 2024 год.

Согласно документу, доходность основного субпортфеля акций, управляемого крупными иностранными инвестиционными менеджерами, снизилась с 22,9% в 2023 году до 19,8% в 2024 году. Это означает снижение на 3,1 процентных пункта.

Наиболее значительное снижение было зафиксировано по субпортфелю "UBS EU Ex UK". Если годовая доходность этого портфеля в 2023 году составляла 18%, то в 2024 году этот показатель упал до 7,2%.

В отчетном периоде Фонд также направил новые средства внешнему управляющему. Так, в 2024 году компании "JP Morgan Asset Management" в качестве нового инвестиционного менеджера было выделено 200 миллионов евро. Эти средства были вложены в фонд "JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Fund", и доля этих средств в портфеле ГНФАР составила 3,5%.

Отметим, что основной портфель акций Нефтяного фонда в 2024 году управлялся 17 управляющими, а диверсификация в портфеле охватывала акции Европы, США и других развитых стран. Стоимость портфеля акций ГНФАР составила 15 млрд 980,7 млн долларов США. Общая доходность по акциям в отчетном году составила 17,8%, основная часть которой сформировалась за счет портфеля котируемых акций.

Доходность по портфелю котируемых акций в 2024 году составила 19,4%, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в 2023 году (23,1%).

С другой стороны, доходность по портфелю паевых фондов, инвестирующих в акции, в 2024 году составила 9,1%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем годом ранее (9,8%).