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Счетная палата объявила о пробелах в планировании бюджетных расходов

Счетная палата объявила о пробелах в планировании бюджетных расходов В Азербайджане существуют пробелы в определении правовой основы для реформы в рамках среднесрочной расходов.
Финансы
7 июня 2023 г. 12:51
Счетная палата объявила о пробелах в планировании бюджетных расходов

В Азербайджане существуют пробелы в определении правовой основы для реформы в рамках среднесрочной расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Счетной палаты Заур Велиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"Эти противоречия должны быть устранены. Еще одна проблема касается государственной программы в рамках среднесрочной расходов. В настоящее время планирование расходов в государственном бюджете осуществляется по четырем направлениям, что само по себе вызывает путаницу", - сказал З.Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası büdcə xərclərin planlaşdırılmasında yaranan boşluqları açıqlayıb

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