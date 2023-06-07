Счетная палата объявила о пробелах в планировании бюджетных расходов

В Азербайджане существуют пробелы в определении правовой основы для реформы в рамках среднесрочной расходов.

В Азербайджане существуют пробелы в определении правовой основы для реформы в рамках среднесрочной расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Счетной палаты Заур Велиев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"Эти противоречия должны быть устранены. Еще одна проблема касается государственной программы в рамках среднесрочной расходов. В настоящее время планирование расходов в государственном бюджете осуществляется по четырем направлениям, что само по себе вызывает путаницу", - сказал З.Велиев.