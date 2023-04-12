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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ в связи с проведением контрольных мероприятий

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ в связи с проведением контрольных мероприятий В прошлом году Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом о проведении 4 контрольных мероприятий, а в Службу государственной безопасности (СГБ) - о проведении 2 контрольных мероприятий.
Финансы
12 апреля 2023 г. 11:56
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ в связи с проведением контрольных мероприятий

В прошлом году Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом о проведении 4 контрольных мероприятий, а в Службу государственной безопасности (СГБ) - о проведении 2 контрольных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности палаты за прошлый год.

Согласно документу, Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру в связи с выявленными недостатками в деятельности Государственного агентства профессионального образования при Министерстве науки и образования, Центра инноваций и снабжения Министерства здравоохранения, Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения, а в СГБ - в связи с выявленными недостатками в деятельности объединения Azərterminalkompleks Государственного таможенного комитета и Гянджинского регионального управления культуры Министерства культуры.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il 6 nəzarət tədbiri üzrə Baş Prokurorluğa və DTX-ya müraciət edib

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