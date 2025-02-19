Счетная палата обнародовала результаты аудита в сфере управления безопасными отходами

Счетная палата обнародовала результаты аудита в сфере управления безопасными отходами

Счетная палата Азербайджана обнародовала результаты аудита в сфере управления безопасными отходами, проведенного в соответствии с Планом работы на 2024 год.

Как сообщает Report, аудит охватил 2021-2023 годы и был направлен на оценку эффективности и результативности управления безопасными отходами.

Объектами аудита стали Министерство экологии и природных ресурсов, исполнительные власти городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Ширван и Мингячевир, районные исполнительные власти Абшерона, Агджабеди, Барды и Бейлагана, а также ОАО "Темиз Шехер".

В ходе аудита использовались документы и информация Государственного комитета по статистике, Государственной налоговой службы, Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, Государственного таможенного комитета, Главного управления государственной дорожной полиции. Были оценены все этапы процесса сбора, транспортировки и обезвреживания безопасных отходов с использованием широкого спектра процедур.

Положительным моментом является формирование в Баку материально-технической базы и профессиональных кадров для инфраструктуры обезвреживания безопасных отходов, являющейся последним этапом управления отходами.

Аудит выявил следующие основные результаты:

- Не определены нормы по транспортировке, погрузке, разгрузке и обезвреживанию безопасных отходов (кроме ТБО), обеспечению санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также регламент аккредитации для перевозчиков.

- В условиях пробелов в институциональных подходах не создана абонентская база по услугам сбора, транспортировки и обезвреживания безопасных отходов, договоры с нежилыми потребителями оформлены на меньшие фактические объемы отходов, не приняты меры по безналичной оплате населением (кроме Низаминского района Баку, Гянджи и Мингячевира), не ведется поименный учет расчетов с абонентами, не использованы базы данных других коммунальных предприятий и госорганов для постепенного создания абонентской базы.

- В 2021-2023 годах по 10 городам и районам республики не реализован потенциал более 100 млн манатов, в разы превышающий обеспеченные сборы. У "Темиз Шехер" к концу аудируемого периода образовалась кредиторская задолженность в 21,3 млн манатов за услуги обезвреживания, оказанные соответствующими органами Баку. Финансовые потери покрыты за счет расходов госбюджета.

- Действующие правовые акты предусматривают применение двойных тарифов (обязательных платежей, взимаемых органами местной исполнительной власти и Минэкологии) для производителей ТБО - за сбор, транспортировку и обезвреживание, а также за размещение отходов. Финансовая нагрузка на производителей отходов в виде обязательных платежей не регулируется адекватными подходами по сравнению с другими отходами (медицинскими, биологическими, промышленными, строительными и т.д.). База охвата обязательных платежей, взимаемых Минэкологии, не уточнена. Не обеспечено поступление платежей за размещение отходов от активных налогоплательщиков нежилого сектора.

- Собранные доказательства показали, что количество соответствующих отходов, переданных "Темиз Шехер" жилищно-коммунальными объединениями и другими организациями 11 районов Баку (кроме Гарадагского), составило 42,5% от общего объема собранных бытовых отходов по Баку (по статданным). Около 2935,2 тыс. тонн отходов не было передано ОАО через исполнительную власть Баку, что свидетельствует о неэффективной организации работы по сбору и передаче бытовых отходов на обезвреживание.

- Непередача безопасных отходов с соответствующей теплотворной способностью на Завод сжигания согласно условиям Договора от 15.12.2008 по "Проекту преобразования отходов Баку в энергию" негативно повлияла на количество произведенной электроэнергии, а также привела к увеличению уровня потребления энергии и газа в процессе сжигания.

- Показатели 2023 года продемонстрировали, что количество населения на один мусорный контейнер резко отличается от Баку (87) и составляет 424 в Евлахе, 322 в Абшероне, 3092 в Агджабеди, 780 в Барде и 1141 в Бейлагане.

- Сбор платы за услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию безопасных (твердых бытовых) отходов с населения осуществлялся в основном наличными (кроме Низаминского района Баку, Гянджи и Мингячевира). Сумма поступлений, оформленных в рамках этих операций, составила 16,5 млн манатов через Департамент ЖКХ Баку и соответствующие подведомственные организации, 4,3 млн манатов по другим охваченным аудитом регионам. Сумма различных покупок, задокументированных без проведения закупочных процедур, источником которых были эти и другие средства, составила соответственно 9,4 млн манатов и 1,3 млн манатов.

- Установлено, что из 108 транспортных средств, используемых для перевозки отходов, переданных "Темиз Шехер" 25 негосударственными предпринимательскими субъектами, передавшими в общей сложности 101,4 тыс. тонн отходов на обезвреживание, 84 не являются специальными транспортными средствами для перевозки бытовых отходов. В Баку перевозкой безопасных отходов занимаются и лица, не специализирующиеся на этом (не отвечающие нормам безопасности). При этом 181 активный налогоплательщик в 2021 году, 243 в 2022 году и 311 в 2023 году, регистрация которых относится к деятельности по сбору и транспортировке отходов, не передали никаких отходов ОАО "Темиз Шехер".

- В условиях, когда услуги по сбору и транспортировке ТБО на территории Сумгайыта, Гянджи, Евлаха и Абшеронского района, аналогичных Баку, осуществляются как соответствующими организациями, подведомственными местным органам исполнительной власти, так и другими юридическими и физическими лицами, не определены реквизиты, материально-техническая база и функциональные показатели деятельности этих предпринимательских субъектов, в том числе количество отходов, подлежащих сбору и сдаче. Не обеспечено взимание сборов за услуги по обезвреживанию ТБО с этих предпринимательских субъектов в процессе сдачи-приемки отходов на полигоны. Не осуществлен контроль за соответствием процесса сбора и транспортировки отходов санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам безопасности. Сельские территории (кроме Баку) вообще не включены в дислокацию деятельности.

- Установлено, что из 643 грузовых транспортных средств, предназначенных для перевозки отходов и находящихся на балансе соответствующих организаций, подведомственных местным органам исполнительной власти, охваченным аудитом, 475 или 73,9% не являются специальными транспортными средствами.

- Из общего количества 2525,9 тыс. тонн безопасных отходов, принятых "Темиз Шехер" на обезвреживание в 2021-2023 годах, охваченных аудитом, 93,9% были направлены на захоронение и сжигание, и только 6,1% были приняты на сортировку.

- В рамках реализации пилотного проекта по первичной сортировке ТБО, охватывающего 8 районов Баку, объем отходов, переданных "Темиз Шехер" в качестве предварительно отсортированных (бумага, картон, пластик, стекло и металл), составил около 99,5 тыс. тонн или 1,9% от общего количества собранных ТБО по Баку.

- Превышение в 3 раза расходов (363271,7 тыс. манатов) над поступлениями (120755,3 тыс. манатов) Завода сжигания ТБО Балаханы за период деятельности в 2013-2023 годах (через "Темиз Шехер"), в том числе высокие суммы годовой платы за эксплуатацию и техническое обслуживание, показало, что проект по преобразованию ТБО в энергию, активно реализуемый в течение 11 лет, не является экономически эффективным и результативным.

- Хотя сумма средств, полученных "Темиз Шехер" от сортировки 1 тонны безопасных отходов, составляет в среднем 55,9 маната, а от сжигания - в среднем 21,7 маната, что показывает более высокую экологическую и экономическую эффективность и результативность метода сортировки при обезвреживании отходов, процесс сортировки не получил должного развития в Баку и других регионах. Потенциальные доходы от сортировки не реализованы, что является одним из основных факторов, обусловливающих высокий уровень зависимости "Темиз Шехер" и организаций, подведомственных местным органам исполнительной власти по другим регионам, от средств госбюджета.

Новость дополняется