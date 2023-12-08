Счетная палата: ГНФАР должен усовершенствовать валютную стратегию

Усовершенствование Государственным нефтяным фондом (ГНФАР) своей валютной стратегии является важным.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.
"С дальнейшим совершенствованием валютной стратегии, учитывая волатильность колебаний обменного курса, можно свести к минимуму влияние колебаний валютного курса на активы. Фонд вкладывает инвестиции в активы, выраженные в различных валютах, с целью участия на финансовых рынках большинства регионов, что приводит к разнице в обменных курсах", - отмечается в документе.