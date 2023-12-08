Счетная палата: ГНФАР должен усовершенствовать валютную стратегию

Усовершенствование Государственным нефтяным фондом (ГНФАР) своей валютной стратегии является важным.

Усовершенствование Государственным нефтяным фондом (ГНФАР) своей валютной стратегии является важным.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.

"С дальнейшим совершенствованием валютной стратегии, учитывая волатильность колебаний обменного курса, можно свести к минимуму влияние колебаний валютного курса на активы. Фонд вкладывает инвестиции в активы, выраженные в различных валютах, с целью участия на финансовых рынках большинства регионов, что приводит к разнице в обменных курсах", - отмечается в документе.