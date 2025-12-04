Счетная палата Азербайджана укрепляет связи с ИБР

Счетная палата Азербайджана провела переговоры с Исламским банком развития (ИБР) по вопросам взаимного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегация под руководством аудитора Палаты Вафы Муталлимовой провела встречу с руководством ИБР в городе Джидда, Саудовская Аравия.

В ходе переговоров стороны обсудили имеющиеся возможности и наметили первоочередные шаги по формированию будущего партнерства.

Советник президента Группы ИБР Мохаммед Хеди Меджаи, приветствуя азербайджанскую делегацию, выразил удовлетворение возможностью принять ее в офисе Банка в Джидде.

В свою очередь, Муталлимова отметила значимость состоявшейся встречи, представила информацию о ключевых направлениях деятельности Палаты и достигнутых результатах, а также выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с ИБР.