    Счетная палата Азербайджана укрепляет связи с ИБР

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 15:56
    Счетная палата Азербайджана укрепляет связи с ИБР

    Счетная палата Азербайджана провела переговоры с Исламским банком развития (ИБР) по вопросам взаимного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегация под руководством аудитора Палаты Вафы Муталлимовой провела встречу с руководством ИБР в городе Джидда, Саудовская Аравия.

    В ходе переговоров стороны обсудили имеющиеся возможности и наметили первоочередные шаги по формированию будущего партнерства.

    Советник президента Группы ИБР Мохаммед Хеди Меджаи, приветствуя азербайджанскую делегацию, выразил удовлетворение возможностью принять ее в офисе Банка в Джидде.

    В свою очередь, Муталлимова отметила значимость состоявшейся встречи, представила информацию о ключевых направлениях деятельности Палаты и достигнутых результатах, а также выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с ИБР.

    Hesablama Palatası İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq edəcək
    Лента новостей