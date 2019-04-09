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Счетная палата Азербайджана отчиталась о работе по борьбе с коррупцией

​Счетная палата Азербайджана о работе по борьбе с коррупцией

Счетная палата Азербайджана тесно сотрудничала с соответствующими ведомствами в сфере борьбы с коррупцией в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом председатель организации Вугар Гюльмамедов рассказал на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе отчета о деятельности палаты за прошлый год. 

"Соответствующая информация об итогах проведенных в 2018 году контрольных мероприятий направлена в правоохранительные органы. Из них 4 носят административный, 5 – уголовный характер", - добавил он.

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