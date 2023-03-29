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Сара Майкл: AZTAF поддерживает ключевые приоритеты экономики Азербайджана

Сара Майкл: AZTAF поддерживает ключевые приоритеты экономики Азербайджана Программа оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), финансируемая Европейским союзом и реализуемая Всемирным банком, поддерживает ключевые национальные приоритеты Азербайджана.
Финансы
29 марта 2023 г. 10:56
Сара Майкл: AZTAF поддерживает ключевые приоритеты экономики Азербайджана

Программа оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), финансируемая Европейским союзом и реализуемая Всемирным банком, поддерживает ключевые национальные приоритеты Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл на ежегодном заседании по обзору прогресса реализации программы.

По ее словам, данная программа была разработана при тесном сотрудничестве с министерством экономики Азербайджана.

С.Майкл подчеркнула, что AZTAF призвана обеспечить реализацию таких целей Азербайджана, как энергоэффективность, водная безопасность и цифровая безопасность, создание умных городов и сел, восстановление экономики после пандемии COVID-19 и др.

"Сегодняшнее мероприятие призвано увеличить общественную осведомленность об этом проекте и рассказать о нашем прогрессе",- сказала она, добавив, что AZTAF имеет максимальное влияние на достижение этих целей.

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Версия на английском языке Sarah Michael: AZTAF supports key priorities of Azerbaijan's economy

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