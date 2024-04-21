Самир Шарифов: Средний коридор послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона

"Средний коридор особенно важен для Китая и стран Центральной Азии".

"Средний коридор особенно важен для Китая и стран Центральной Азии".

Как передает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов на мероприятии "Реализация торгово-логистического потенциала Среднего коридора", организованном в рамках весеннего совещания Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне.

Помимо представителей Всемирного банка, Европейской комиссии и Госдепартамента США, во встрече под председательством вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллы Бассани приняли участие представители правительств стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также Турции.

Было подчеркнуто, что реализация Среднего коридора стала возможна на основе анализа, проведенного Всемирным банком, и было подчеркнуто, что он особенно важен для Китая и стран Центральной Азии. Далее состоялся обмен мнениями о предстоящих задачах по повышению транспортно-транзитного потенциала коридора и предложениях Всемирного банка по их решению. На встрече министр транспорта и инфраструктуры Турции, председатель Центрального банка Казахстана, министры финансов Грузии и Армении рассказали о возможностях и важности Среднего коридора.

Самир Шарифов, представлявший Азербайджан на мероприятии, подчеркнул, что наша страна является одним из важных партнеров "Среднего коридора" и рассказал о проделанной за последние годы работе в направлении развития дорожно-транспортной инфраструктуры, расширения торгово-логистического потенциала в стране. Министр сказал, что, как отмечено в презентации Всемирного банка, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по реализации Среднего коридора. Он отметил ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и увеличение пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта, а также другие работы, проводимые в связи с улучшением транспортно-логистической инфраструктуры в стране. Министр сообщил, что Зангезурский коридор также имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Среднему коридору и послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона. В завершение Самир Шарифов отметил, что Азербайджан продолжит оставаться активным и важным партнером Среднего коридора.

Кроме того, министр финансов Самир Шарифов принял участие во встрече азербайджанской делегации с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Министр также провел встречи с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Джином Лигуном, генеральным директором Климатического инвестиционного фонда Тарие Гбадагесин, председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым и государственным секретарем Швейцарии по международным финансам Даниэллой Стоффель, представителями международных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Moody's, обсудил вопросы взаимного сотрудничества.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.