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    Самир Шарифов: Резкое укрепление маната позволяет Азербайджану стать привлекательной страной

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Резкое укрепление курса азербайджанского маната, в первую очередь, окажет негативное воздействие на внутренних производителей".

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

    Он отметил, что повышения курса маната наряду с производством скажется и на экспорт:

    "Резкое укрепления курса маната отрицательно повлияет на экспорт. Это приводит к увеличению импорта из-за рубежа. Одним словом, Азербайджан становится привлекательной страной. Поэтому, мы должны стремиться к решению ряда вопросов. Считаю, что проводимая в последние годы политика построена на поддержании макроэкономического баланса и необходимых для экономического роста толчках".

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