Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан

Сегодня Центральный банк Азербайджана обнародовал платежный баланс за I квартал 2022 года. В этой связи представляем интервью агентству Report директора Департамента статистики Центрального банка Самира Насирова.

Сегодня Центральный банк Азербайджана обнародовал платежный баланс за I квартал 2022 года. В этой связи представляем интервью агентству Report директора Департамента статистики Центрального банка Самира Насирова.

- Что вы можете сказать о состоянии платежного баланса за I квартал 2022 года?

- Платежный баланс является одним из основных диагностических инструментов в формировании макроэкономической политики. Профицит платежного баланса означает благоприятные внешние условия для экономики страны. Профицитный платежный баланс поддерживает равновесие на валютном рынке, наряду с увеличением стратегических валютных резервов страны. Это равновесие ограничивает импорт инфляции, усиливая устойчивость курса маната.

Что касается итогов I квартала, профицит счета текущих операций составил 22,4% ВВП (4 млрд долларов). За этот период за счет движения капитала и финансов образовался дефицит в размере 1,2 млрд долларов США, в основном, за счет репатриации прямых иностранных инвестиций. В условиях профицитного платежного баланса стратегические валютные активы страны выросли на 1,6 млрд долларов США.

- Как формируется профицит внешнеторгового баланса, который является основным компонентом счета текущих операций?

- Итоги 1 квартала 2022 года свидетельствуют о значительном росте как нефтяных, так и ненефтяных поступлений. Внешнеторговый оборот за I квартал 2022 года составил 10,8 млрд долларов США. За отчетный период Азербайджан имел торговые связи со 152 странами мира. 11% внешней торговли приходится на государства-члены СНГ, а 89% - на другие иностранные государства. При этом объем экспорта по нефтегазовому сектору вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,4 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт увеличился на 55% и составил 708 млн долларов США. Общий же объем импорта увеличился на 17% и составил 2,7 млрд долларов США.

- Как российско-украинский конфликт повлиял на денежные переводы в Азербайджан?

- Денежные поступления в страну в I квартале 2022 года выросли на 6%. Что касается российско-украинского конфликта, то в первом квартале текущего года переводы из России сократились на 17%, из Украины - на 27%, составив соответственно 100 млн и 4 млн долларов США.

- Как изменились наши резервные активы за этот период?

- В условиях профицитного платежного баланса резервные активы страны выросли на 1,6 млрд долларов США, в основном, за счет Нефтяного фонда, депозитов правительства и резервов Центрального банка.