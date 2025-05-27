О нас

Сахиль Бабаев: В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина

Сахиль Бабаев: В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина 10:36 В Азербайджане в 2024 году сохранена фискальная дисциплина.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:47
Сахиль Бабаев: В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина

В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, наблюдалась положительная динамика по основным макроэкономическим показателям.

"В прошлом году сохранен профицит платежного баланса, положительное сальдо во внешней торговле, увеличились резервы. Капитальные расходы госбюджета в 2024 году составили 15 млрд манатов, реализованы проекты по восстановлению освобожденных территорий, осуществлены специальные закупки для укрепления обороноспособности нашей страны".

Министр отметил, что при финансировании в прошлом году всех этих мероприятий соблюдалась фискальная дисциплина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Azərbaycanda 2024-cü ildə fiskal intizam qorunub”

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi