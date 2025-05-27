Сахиль Бабаев: В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина

10:36 В Азербайджане в 2024 году сохранена фискальная дисциплина.

В Азербайджане в 2024 году соблюдалась фискальная дисциплина.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, наблюдалась положительная динамика по основным макроэкономическим показателям.

"В прошлом году сохранен профицит платежного баланса, положительное сальдо во внешней торговле, увеличились резервы. Капитальные расходы госбюджета в 2024 году составили 15 млрд манатов, реализованы проекты по восстановлению освобожденных территорий, осуществлены специальные закупки для укрепления обороноспособности нашей страны".

Министр отметил, что при финансировании в прошлом году всех этих мероприятий соблюдалась фискальная дисциплина.