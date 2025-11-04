Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

Одним из ключевых ожидаемых изменений в налоговом законодательстве Азербайджана станет распространение всех действующих на освобожденных от оккупации территориях налоговых льгот также и на Нахчыванскую Автономную Республику (НАР).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, применение этих льгот для частного сектора в Нахчыване на протяжении 10 лет будет иметь большое значение для социально-экономического развития региона.

Министр добавил, что предоставление освобождений от налогов на импортируемое техническое оборудование для проектов государственно-частного партнерства является важной мерой поддержки частного сектора и реализации крупных инвестиционных инициатив в стране.

"Кроме того, предусмотрено продление на три года налоговых льгот для субъектов медиа, распространение сельскохозяйственных льгот на сферу рыболовства, а также увеличение вдвое лимита по упрощенному налогообложению - с 200 тысяч до 400 тысяч манатов. Это окажет существенную поддержку микро- и малым предпринимателям, работающим по безналичному расчету", - отметил С. Бабаев.

По его словам, в Азербайджане уже действует широкий пакет льгот для малого и среднего бизнеса: снижение налога на дивиденды с 14% до 5%; снижение налогов на доходы от аренды с 14% до 10%; освобождение от НДС и акцизов при продаже товаров в магазинах беспошлинной торговли; применение механизма возврата НДС (ƏDV geri al) в сфере общественного питания, косметологии и ряде других услуг.

Министр также сообщил, что истекает срок действия по подоходному налогу с заработной платы, и, если бы правительство не приняло соответствующих мер, действующие ставки в размере 14% и 25% вступили бы в силу. "Однако принято решение о новой льготе. В следующем году подоходный налог будет применяться только в размере 3% к доходам до 2500 манатов, что охватывает значительную часть населения, то есть большинство наемных работников", - подчеркнул министр финансов.