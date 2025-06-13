Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с МВФ

Правительство Азербайджана заинтересовано в дальнейшем расширении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Правительство Азербайджана заинтересовано в дальнейшем расширении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на встрече в формате видеоконференцсвязи с исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.

На встрече было отмечено, что программы технической помощи и консультационные услуги, предоставляемые фондом, вносят значительный вклад в укрепление макроэкономической стабильности и фискального управления в Азербайджане.

Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в области управления государственными финансами, фискальной политики и повестку проводимых реформ. Также состоялся широкий обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества в этом направлении.