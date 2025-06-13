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Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с МВФ

Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с МВФ Правительство Азербайджана заинтересовано в дальнейшем расширении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Финансы
13 июня 2025 г. 20:55
Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с МВФ

Правительство Азербайджана заинтересовано в дальнейшем расширении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на встрече в формате видеоконференцсвязи с исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.

На встрече было отмечено, что программы технической помощи и консультационные услуги, предоставляемые фондом, вносят значительный вклад в укрепление макроэкономической стабильности и фискального управления в Азербайджане.

Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в области управления государственными финансами, фискальной политики и повестку проводимых реформ. Также состоялся широкий обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azərbaycan IMF ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"

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