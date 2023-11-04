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Сахиб Алекперов: Азербайджанский народ заслуживает лучшей жизни

Сахиб Алекперов: Азербайджанский народ заслуживает лучшей жизни Азербайджанский народ заслуживает, чтобы его жизнь становилась лучше, улучшения благосостояния.
Финансы
4 ноября 2023 г. 16:37
Сахиб Алекперов: Азербайджанский народ заслуживает лучшей жизни

Азербайджанский народ заслуживает, чтобы его жизнь становилась лучше, улучшения благосостояния.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Чтобы повысить благосостояние народа, каждый должен делать в своей сфере все, что в его силах. Большинство депутатов, выступающих в бюджетных дебатах, комментируя прогнозы бюджета, отмечают, что они реальны и дают свои предложения. Большая часть выступающих говорит об увеличении расходов, что естественно.Так и должно быть", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: “Xalqımız daha yaxşı yaşamağa layiqdir”

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