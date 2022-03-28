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S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году до 3,3%

S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году до 3,3% Из-за событий в Украине, подстегнувших рост цен на энергоносители, аналитики рейтингового агентства SP Global Ratings понизили прогноз о росте экономики еврозоны в 2022 году до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%.
Финансы
28 марта 2022 г. 17:12
S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году до 3,3%

Из-за событий в Украине, подстегнувших рост цен на энергоносители, аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings понизили прогноз о росте экономики еврозоны в 2022 году до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Благодаря сильному восстановительному импульсу и достаточным буферам капитала, мы не ожидаем рецессии по итогам года", - говорится в докладе аналитиков.

"Британская экономика восстановилась до допандемийного уровня активности, но сейчас столкнулась с беспрецедентным скачком инфляции. S&P Global Ratings прогнозирует, что инфляция в текущем году составит в среднем 6,3%, причем показатель достигнет пика в 8% во втором квартале, а затем начнет постепенно снижаться - если не случится эскалации конфликта между Россией и Украиной", - отмечают авторы доклада.

"Неопределенность, окружающая наши прогнозы, выше обычного, с понижательными рисками для роста в 2022 году и повышательными рисками для инфляции в этом году и в следующем", - считают эксперты.

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Версия на азербайджанском языке “S&P” avrozonada ÜDM-in artımı ilə bağlı proqnozunu azaldıb
Версия на английском языке S&P cuts euro zone growth forecast to 3.3%

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