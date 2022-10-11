S&P резко ухудшила прогноз по состоянию экономики США

SP Global Market Intelligence ожидает, что экономика США войдет в состояние рецессии уже в четвертом квартале текущего года.

S&P Global Market Intelligence ожидает, что экономика США войдет в состояние рецессии уже в четвертом квартале текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times.

По итогам же следующего года ВВП страны сократится на 0,5%. Таким образом, компания серьезно ухудшила собственный прогноз по динамике экономического развития США. Ранее S&P предсказывала рост американской экономики в 2023 году на 0,9%.

Среди негативных факторов, сказывающихся на макроэкономических показателях США, указывается ураган "Иэн", из-за которого рост ВВП в четвертом квартале сократится на 0,1%. Кроме того, рецессии будут способствовать повышение ключевых ставок с растущей инфляцией, а также военные действия в Украине.

Восстанавливаться же американская экономика начнет в третьем квартале 2023 года, прогнозирует S&P.

Негативный прогноз по состоянию экономики США ранее давали и другие финансовые компании. В частности, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что США могут оказаться в состоянии рецессии в ближайшие шесть-девять месяцев. При этом Даймон отметил, что потребительская активность и состояние американской экономики сейчас в целом лучше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.