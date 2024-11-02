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S&P повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - до BB-

S&P повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - до BB- Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Турции с B+ до BB-.
Финансы
2 ноября 2024 г. 11:59
S&P повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - до BB-

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Турции с B+ до BB-.

Как передает Report, об этом сообщил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек на своей странице в соцсети "Х".

Таким образом, Турция стала единственной страной в мире, чей рейтинг был повышен сразу на две ступени всеми тремя ведущими агентствами (S&P, Moody's и Fitch) в течение этого года.

По его словам, ключевыми факторами, повлиявшими на решение S&P, стали:

- Восстановление баланса в экономике;

- Снижение дефицита текущего счета и потребности во внешнем финансировании;

- Стабилизация турецкой лиры;

- Укрепление валютных резервов;

- Устойчивый процесс дезинфляции.

"Позитивные сдвиги, достигнутые благодаря экономической программе правительства, также снизили страновые риски Турции и значительно удешевили стоимость внешних заимствований. Рыночные индикаторы, которые сигнализируют о возможности еще более высокого рейтинга в будущем, указывают на то, что позитивная динамика продолжится и в предстоящий период", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке S&P Türkiyənin kredit reytinqini iki səviyyə qaldırıb

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