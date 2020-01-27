S&P: Сильные фискальные и внешнеэкономические показатели оказывают положительное влияние на рейтинги Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В" со "Стабильным" прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, прогноз «Стабильный» отражает мнение S&P о сбалансированности рисков, влияющих на уровень суверенных рейтингов, в ближайшие 12 месяцев: "Мы полагаем, что правительство страны по-прежнему будет сконцентрировано на поддержании макроэкономической стабильности, включая контроль фискальных показателей. Перспективы роста объемов добычи в нефтяном секторе являются ограниченными, при этом наращивание производительности неэнергетического сектора экономики до сих пор происходит медленными темпами".

По мнению аналитиков агентства, S&P может повысить суверенные рейтинги, если профицит внешнего баланса увеличится более значительно, чем предполагается в рамках базового сценария, что обусловит более высокие темпы роста ликвидных финансовых активов правительства. Это возможно, в частности, в том случае, если цены на углеводороды значительно возрастут по сравнению с допущениями рейтингового агентства и "мы будем отмечать, что этот рост носит постоянный характер".

"Повышение рейтингов также возможно в случае разработки и внедрения программы реформ, направленных на устранение структурных недостатков экономики Азербайджана, таких как ограниченная диверсификация экономики и значительные ограничения в применении денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

Аналитики S&P полагают, что положительное влияние на рейтинги Азербайджана оказывают сильные фискальные и внешнеэкономические показатели, поддерживаемые за счет относительно низкого уровня государственного долга и значительных активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), инвестированных за рубежом.

"По нашим ожиданиям, умеренные перспективы экономического роста по-прежнему будут связаны с тенденциями, отмечаемыми в нефтегазовом секторе, а также с расходами государственного сектора. Ожидаемое нами снижение цен на нефть начиная с 2020 года и неопределенность относительно тенденций производства нефтепродуктов будут влиять на прогноз экономического роста в Азербайджане на 2020 и 2021 гг., допущения в отношении цен на природный газ, произведенный в США, канадский газ AECO и сырую нефть в долгосрочной перспективе не изменились. Мы полагаем, что доверие потребителей будут постепенно укрепляться на фоне стабильности курса национальной валюты и уровня инфляции, а также повышения минимального размера оплаты труда и социальных выплат в 2019 г. — факторов, обеспечивающих некоторый экономический рост", - отмечается в сообщении.