S&P: Качество активов Kapital Bank лучше, чем у большинства сопоставимых банков Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам азербайджанского банка ОАО Kapital Bank со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило его долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне «BB-/B».

Как передает Reportсо ссылкой на сообщение S&P, пересмотр прогноза обусловлен точкой зрения рейтингового агентства относительно того, что в ближайшие 12 месяцев кредитоспособность KapitalBank может улучшиться, если банк продолжит укреплять свою рыночную позицию в Азербайджане, особенно в розничном сегменте, демонстрируя устойчиво высокие показатели прибыльности, рост операционного дохода, в то же время поддерживая расходы на формирование резервов и качество активов под контролем и сохраняя достаточно высокие резервы капитала.

«В 2018 году KapitalBank продемонстрировал существенный рост кредитования, поддерживаемый восстановлением экономики Азербайджана. В прошлом году кредитный портфель банка вырос на 19% — главным образом за счет необеспеченного кредитования розничных клиентов, получающих зарплату через Kapital Bank. Его доля в сегменте розничного кредитования Азербайджана составила 20%. Рост осуществлялся за счет крупной базы розничных клиентов, получающих зарплату через KapitalBank, тесных связей с рядом крупнейших организаций, связанных с государством (ОСГ), и широкой филиальной сетью в стране», - сообщает агентство.

S&P отмечает, что за прошедшие четыре года банк укрепил свою рыночную позицию, и сейчас его доля в совокупных активах и депозитах клиентов банковской системы Азербайджана составляет около 13% по сравнению с 6% и 4% соответственно в 2015 году. За это время Kapital Bank продемонстрировал устойчивый рост операционного дохода и прибыльности, при этом показатель ROAE был рекордно высоким в 2018 г., составив 36% — по сравнению с 5-7% в среднем по банковской системе.

«С нашей точки зрения, высокие показатели прибыльности отражают способность руководства банка поддерживать относительно высокую маржу, улучшая операционную эффективность и поддерживая под контролем расходы на формирование резервов по кредитам», - говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что в ближайшие годы KapitalBankпродолжит наращивать розничный портфель, сосредоточившись главным образом на клиентах, получающих зарплату через банк, с относительно низким уровнем долга.

«Мы ожидаем, что Kapital Bank будет и дальше укреплять свои лидирующие позиции в розничном сегменте кредитов и депозитов в 2019-2020 гг. Несмотря на то, что структура кредитного портфеля банка постепенно меняется в пользу розничных кредитов, мы ожидаем, что банк продолжит поддерживать тесные взаимоотношения с рядом ОСГ, оставаясь для них основным банком для осуществления расчетных операций и выдачи кредитов в случае необходимости. Исходя из этого, мы считаем, что бизнес-позиция KapitalBankможет улучшиться, что приведет к увеличению объемов бизнеса и его устойчивости, а, следовательно, — к улучшению кредитоспособности», - сказано в сообщении.

Аналитики агентства полагают, что KapitalBank будет поддерживать остаточно высокие резервы капитала, при этом коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), останется в диапазоне 7,8-8% в ближайшие 12-18 месяцев.

«Мы ожидаем, что рост кредитного портфеля составит 20-30% в ближайшие два года. Вместе с тем банк, вероятно, будет поддерживать высокие показатели прибыльности, при этом показатель ROAE (доходность по среднему капиталу) превысит 25% в рамках нашего горизонта прогнозирования вследствие устойчиво высокой чистой процентной маржи, умеренного роста убытков по кредитам и хорошей операционной эффективности. Мы ожидаем, что акционер, PASHA Holding, обеспечит вливание капитала в размере 20 млн манатов в форме привилегированных акций (вслед за вливанием капитала в 2018 г. в размере 40 млн манатов). В то же время банк будет поддерживать относительно высокий уровень дивидендных выплат с коэффициентом выплаты дивидендов, близким к 60%», - сообщает агентство.

Как отмечает S&P, качество активов KapitalBankлучше, чем у большинства сопоставимых банков Азербайджана. По состоянию на конец 2018 г. объем проблемных кредитов, имеющих характеристики, соответствующие Стадии 3 (по МСФО), сократился на 4,6% с 7,1% годом ранее. Это сокращение было в определенной степени поддержано значительным ростом нового кредитования, наблюдаемым в 2019 г.

«Мы отмечаем, что банк хорошо пережил экономический спад в Азербайджане в 2015-2016 гг., его потери по кредитам и уровень проблемных кредитов были ниже, чем у сопоставимых банков. Несмотря на постепенный переход к розничному кредитованию, которое может принести более высокие убытки, мы полагаем, что кредитование главным образом клиентов, получающих зарплату через банк, хорошие стандарты андеррайтинга и практики сбора проблемной задолженности, а также высокая чистая процентная маржа защитят показатели прибыльности от потенциальной волатильности», - отмечают авторы отчета.

S&P ожидает, что ключевые показатели фондирования и ликвидности останутся высокими. В частности, коэффициент стабильного финансирования по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 220%, показатель «кредиты/депозиты» — около 46%, что значительно лучше, чем у сопоставимых азербайджанских банков. Высокие показатели фондирования отражают значительные резервы ликвидности, с широкими ликвидными активами, составляющими 56% совокупных активов. Банк поддерживает столь значительные запасы ликвидности, учитывая счета текущих операций крупных ОСГ, которые значительно увеличили остатки средств за прошедшие три года.

«Несмотря на то, что до сих пор эти средства оставались стабильными, они увеличивают концентрацию фондирования банка. В связи с этим мы не оцениваем профиль ликвидности KapitalBankкак чрезвычайно сильный, несмотря на крупные запасы ликвидности, принимая во внимание характеристики профиля фондирования, наша оценка показателей фондирования и ликвидности остается нейтральным рейтинговым фактором», - говорится в сообщении.