S&P обновило прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 6%, в 2026 году - 4,5%, а в 2027 году - 4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на S&P.

В начале года инфляционные ожидания агентства были на уровне 4% в 2025 году и 3% в 2026 году.

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, 4,8% в 2026 году, и 4,5% в 2027 году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026. Прогнозы крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group на 2025 год на уровне 5,8%, на 2026 год - 5,9%, а на 2027 год составляет 8,9%.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-сентябре 2025 года - 5,7%.