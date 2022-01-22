S&P: Инфляция в Азербайджане до 2025 года снизится до 3%

Инфляция в Азербайджане в 2022 году в среднем составит 6,5%, а затем постепенно снизится до 3% до 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Согласно прогнозам агентства, в 2023 году темпы роста потребительских цен составят 4,5%, а в 2024 и 2025 годах - по 3%.

"Инфляция в Азербайджане превысила наши предыдущие прогнозы, достигнув среднегодового уровня 6,7% в 2021 году. Это был самый высокий уровень с 2016-2017 годов, когда цены значительно выросли после девальвации маната в 2015 году. Нынешнее повышение цен, как и в других странах, обусловлено последствиями повторного открытия экономики после пандемии, инфляцией цен на продукты питания и некоторым административным повышением цен, в том числе на внутренние энергоносители", - говорится в сообщении.

Правительство Азербайджана ожидает в 2022 году инфляцию на уровне 3,6%.