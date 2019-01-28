S&P: Чистые активы ГНФАР составят 37% ВВП к 2021 году

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Баку. 28 января REPORT.AZ/ "По состоянию на конец 2019 года ликвидные активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) прогнозируются на уровне около 60% ВВП".
Как сообщает Report, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) о суверенном кредитном рейтинге Азербайджана.
Структура заявила, что чистые активы Фонда, как ожидается, составят 37% ВВП в течение следующих четырех лет.
Tural İbadlıАвтор новости