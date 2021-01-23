S&P: Азербайджан сохранит в 2021 году курс нацвалюты на стабильном уровне

В прошлом году валютные аукционы обеспечили достаточное предложение инвалюты, а снижение импортных счетов снизило спрос на твердую валюту

В 2021 году Азербайджан сохранит фактическую привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за 1 доллар США при поддержке регулярных интервенций властей на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана.

“В прошлом году запланированные и внеочередные валютные аукционы Центрального банка Азербайджана с участием Государственного нефтяного фонда обеспечили достаточное предложение иностранной валюты, а снижение импортных счетов в период с апреля по май снизило спрос на твердую валюту», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков S&P, если цены на углеводороды останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут разрешить корректировку обменного курса, чтобы избежать такой же значительной потери резервов иностранной валюты, как в 2015 году.

Отметим, что в госбюджете на 2021 год цена на нефть заложена на уровне 40 долларов США, тогда как с начала года на мировых рынках стоимость «черного золота» превышает 50 долларов США за баррель. Это обеспечивает поступление в госбюджет и Госнефтефонд дополнительных ресурсов от экспорта углеводородов.

В 2020 году Госнефтефонд на валютных аукционах продал 7 млрд 303,64 млн долларов США (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом). В 2019 году Нефтяной фонд продал на валютных аукционах инвалюты на сумму 6 млрд 593,86 млн долларов США (рост на 2,1% по сравнению с 2018 годом).

Госнефтефонд в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.