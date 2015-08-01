​Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 8%

Рынок обязательного страхования расширился на 27%

1 августа, 2015 13:36

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