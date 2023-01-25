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Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 8%

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 8% В 2022 году на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 15 млрд 563 млн манатов.
Финансы
25 января 2023 г. 17:41
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 8%

В 2022 году на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 15 млрд 563 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,8% меньше, чем в 2021 году.

За год на первичном рынке сформировалось 8 311,9 млн манатов (на 0,5% меньше), на вторичном рынке - 7 251,2 млн манатов (на 15% меньше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 11 018 сделок. Это на 12,3% меньше, чем год назад. На первичный рынок пришлось 2 156 сделок (на 20,2% меньше), а на вторичный рынок – 8 862 сделки (на 10,2% меньше).

В прошлом году 8 312,8 млн манатов или 53,4% операций на рынке ценных бумаг Азербайджана пришлось на государственные ценные бумаги, 2 189,7 млн манатов или 14,1% - на корпоративные ценные бумаги, 5 060,5 млн манатов или 32,5% - на операции РЕПО. Это соответственно на 14,15% больше и на 8,6% и 29,7% больше, чем годом ранее.

В 2022 году 2 506 или 22,7% сделок на этом рынке пришлось на государственные ценные бумаги, 4 400 или 39,9% - на корпоративные ценные бумаги, 4 112 или 37,3% - на операции РЕПО. Это на 13,6% больше и на 27,6% и 4% меньше.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s securities market declines by 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 8 % kiçilib

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