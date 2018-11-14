Рынок акций в Азербайджане резко сократился

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-октябре 2018 года общий объем сделок по всем инструментам составил 19 млрд 279 млн 659 тыс. 943,64 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За этот период рынок ценных бумаг вырос в 2,9 раза, до 11 млрд 89 млн 378 тыс. 286 манатов.

Рынок долевых инструментов за год сократился в 4,7 раза, до 142 млн 6 тыс. 62 манатов, долговых инструментов – на 17,3%, составив 573 млн 776 тыс. 697 манатов.

Рынок производных финансовых инструментов (Forex) возрос на 57,31%, до 6 млрд 923 млн 69 тыс. 267 манатов.