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Рынки капитала Азербайджана и Турции начинают сотрудничество

Рынки капитала Азербайджана и Турции начинают сотрудничество Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Совет рынков капитала Турции подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Финансы
23 апреля 2021 г. 16:33
Рынки капитала Азербайджана и Турции начинают сотрудничество

Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Совет рынков капитала Турции подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА.

Целью меморандума является формирование необходимых рамок для развития регулятивного сотрудничества в области рынков капитала с учетом требований национальных законодательств двух стран, организации обмена опытом, обеспечения поддержки в проведении исследований и обмена информацией.

В то же время в рамках меморандума между сторонами будет проведен обмен информацией и мнениями об экономических и финансовых процессах, происходящих в обеих странах, по вопросам рынков капитала. Документ послужит дальнейшему укреплению сотрудничества двух братских стран в финансовом секторе, как во всех направлениях, и внесет вклад в развитие как рынков капитала, так и финансового сектора обеих стран в целом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin kapital bazarları əməkdaşlığa başlayır

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