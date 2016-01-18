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    ​Руководитель бакинского офиса Всемирного банка побывала в Информационном агентстве Report

    Глава постоянного представительства встретилась с главным редактором Информагентства Report и сотрудниками экономического отдела

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Глава постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко побывала в Информационном агентстве Report. Вначале гостья ознакомилась с деятельностью различных отделов агентства.

    Глава постоянного представительства встретилась с главным редактором Информационного агентства Report и сотрудниками экономического отдела.

    Главный редактор Мурад Алиев в ходе встречи проинформировал гостью о главных направлениях деятельности агентства, отметив, что Report широко освещает происходящие в регионе и мире экономически процессы, в том числе деятельность международных финансовых организаций.

    В свою очередь, Лариса Лещенко отметила, что Всемирный банк отслеживает экономические процессы в Азербайджане.

    Представитель Всемирного банка выразила удовлетворение созданными в агентстве Report условиями, пожелав успехов в работе агентства и выразив надежду на широкое сотрудничество в сфере информации в будущем.

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