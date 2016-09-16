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    Руфат Асланлы: Мы ожидаем выпуска акций SOCAR

    Работа по внедрению в Азербайджане финансовых инструментов SOCAR велась с февраля

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ С февраля этого года совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) проводилась работа по внедрению в Азербайджане финансовых инструментов, на которые ожидается высокий спрос.

    Как передает Report, об этом заявил на церемонии презентации облигаций SOCAR в Баку председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

    “Как вы знаете, ценные бумаги SOCAR продавались на Лондонской фондовой бирже. Сейчас такая возможность создана и для граждан Азербайджана. Мы ожидаем, что очередным шагом SOCAR станет выпуск акций”, - отметил глава Палаты. 

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