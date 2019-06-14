Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-мае этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 14,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 7,2 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 7,1 млрд манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,4% и 3,1% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,2% средств на продовольственные товары, 5,0% - напитки и табачные изделия, 18% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,1%- электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,0% - другие непродовольственные товары.

За пять месяцев 20,5% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 48,4% - индивидуальными предпринимателями, 31,1% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 27,5%, физических лиц - на 0,1%, рынков и ярмарок сократился на 5,4%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 290,1 маната, что в номинальном выражении на 10,4 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 145,5 маната, непродовольственных товаров – 144,6 маната.