Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на  2,7% 

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 23 млрд манатов, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 11 532,4 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 11 434 млн манатов - непродовольственные товары. Стоимостной объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,2% и 3,2% по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,9% средств на продовольственные товары, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18,1% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,2% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,8% - иные непродовольственные товары.

В январе-августе 16,6% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 50,7% - индивидуальными предпринимателями, 32,7% - на рынках и ярмарках.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 292,8 манатов, что в номинальном выражении на 13,4 маната больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 147 манатов, непродовольственных товаров – 145,8 маната.