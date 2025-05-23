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Рост ВВП Германии в I квартале превысил прогноз

Рост ВВП Германии в I квартале превысил прогноз Экономика Германии в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Финансы
23 мая 2025 г. 11:16
Рост ВВП Германии в I квартале превысил прогноз

Экономика Германии в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, таковы окончательные данные Федерального статистического агентства.

Предварительно было объявлено о повышении на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Темпы роста ВВП стали самыми высокими с третьего квартала 2022 года.

Потребительские расходы в январе-марте повысились на 0,5%, в то время как государственные - снизились на 0,3%. Инвестиции бизнеса выросли на 0,9%.

Экспорт увеличился на 3,2%, импорт - на 1,1%.

Объем экономики ФРГ в январе-марте не изменился относительно аналогичного периода прошлого года. Ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

В четвертом квартале 2024 года ВВП снизился на 0,2% как в годовом, так и в поквартальном сравнении.

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