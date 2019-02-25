Sberbank Investment Research: Рост ВВП Азербайджана в 2019 году ускорится до 3,2%

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Аналитики Sberbank Investment Research отмечают устойчивость экономики Азербайджана к внешним факторам и прогнозируют ускорение темпа ВВП страны в 2019 году до 3,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это отмечается в обзоре CIS Market Daily, подготовленном аналитиками Sberbank Investment Research.

"Мы, в целом, оптимистично оцениваем краткосрочные экономические перспективы Азербайджана и Казахстана по итогам нашей поездки в эти страны и встреч с представителями компаний и госчиновниками. Повышение цен на нефть наряду с ростом добычи нефти и газа оказывает поддержку экономикам этих стран и позволяет им наращивать финансовую "подушку" и улучшать внешние позиции. Эти процессы продолжатся, если в текущем году цены на нефть, как мы полагаем, останутся около 70 долларов за баррель", - говорится в документе.

По их мнению, ускорение темпов экономического роста Азербайджана будет обеспечено нефтегазовым сектором. "Повышение цен на нефть в 2018 году наряду с улучшением динамики добычи нефти и газа оказало поддержку азербайджанской экономике, стимулируя рост ВВП. В Азербайджане мы ожидаем ускорения роста ВВП с 1,4% до 3,2% на фоне восстановления инвестиционной активности", - подчеркивается в обзоре.

По оценкам аналитиков Sberbank Investment Research, власти Азербайджана воспользовались повышением цен на нефть, чтобы увеличить финансовую "подушку" и сократить внешний долг в 2018 году: "Бюджет был сведен с профицитом, активы Госнефтефонда выросли, и мы ожидаем, что в текущем году произойдет то же самое. Внешний долг, вероятно, продолжит постепенно сокращаться, т.к. правительства и госкомпании пытаются заменить внешний долг локальными заимствованиями".

В монетарной политике и в банковском регулировании ситуация улучшилась. "Монетарная политика стала более прозрачной, хотя до идеала еще далеко. Это особенно верно в случае Азербайджана, где обменный курс остается под жестким контролем. Кроме того, слабым местом остается банковский сектор. В Азербайджане в секторе сохраняется большая открытая валютная позиция, т.е. он по-прежнему крайне уязвим перед валютными потрясениями", - считают в Sberbank Investment Research.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%.