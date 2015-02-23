Рост курса доллара в Азербайджане продолжится - МНЕНИЕ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Девальвация национальной валюты Азербайджана в прошлую субботу, повышение официального курса маната на 33,55% - до 1,05 AZN/USD связано с рядом политических и экономических факторов. Комментируя резкое падение стоимости маната, независимый эксперт Джавид Азимов заявил Report, что воздействие на данный процесс оказывают четыре основных фактора. Так, противостояние между Россией и Украиной (обострение отношений Запада и России), ослабление позиции евро по отношению к другим конвертируемым валютам, в особенности, к доллару США, падение цен на нефть, девальвация национальных валют соседних стран и другие факторы в итоге оказали негативное воздействие на текущий курс маната.

"Эти факторы сделали неизбежной девальвацию маната. Некоторые еще три месяца назад перевели свои средства из манатов в доллары, другим такой шанс представился в эти дни. В пунктах обмена спрос на наличные доллары достиг панического уровня. В результате, стоимость доллара выросла с 0,7844 до 1,05 манатов", - заключил эксперт.

Дж.Азимов отметил, что ряд местных экономистов считают это достаточно высоким ростом, другие полагают, что девальвация продолжится: "Я считаю, что возврата к политике стабильного курса уже не будет. Самое главное сейчас - это результаты и изменения, которые последуют в таких ведущих областях экономики, как строительный, автомобильный, банковский секторы и на потребительском рынке".

Аналитик считает, что в строительном секторе после девальвации будет наблюдаться кратковременное оживление: "Те, кто не успел перевести средства из манатов в доллары, опасаясь повышения цен, создадут оживление на рынке недвижимости. Однако, этот процесс будет краткосрочным. Во время второй волны девальвации более терпеливые обладатели валют перейдут к покупкам. То есть девальвация будет носить устойчивый характер, и предоставится еще много возможностей, чтобы поймать самый нужный момент. Цены на рынке недвижимости Азербайджана достигли своего пика и неизбежно их двукратное сокращение в долларовом эквиваленте. Так как на волне последнего глобального экономического роста цены на недвижимость выросли почти в 10 раз. В период повышения цен доллар США ослабел почти вдвое по отношению к другим мировым валютам. Сейчас доллар укрепляется и последствия этого проявят себя постепенно, в мире будет наблюдаться нехватка наличных средств".

По мнению Дж.Азимова, спрос на автомобильном рынке заметно сократится. Уже многие автодилеры приостановили продажи в манатах, и начали регулировать цены в соответствии с девальвацией: "В целом, исключая сектор недвижимого имущества, долларизация неизбежна, потому что многие товары и услуги импортируются. Просто рост стоимости товаров, закупаемых за доллары, будет более заметным по сравнению с товарами, закупаемыми за евро и другие валюты. Из-за того, что граждане Азербайджана получают зарплату в манатах, повышение стоимости автомобилей на 35% окажет на них серьезное воздействие. Это, в свою очередь, проявит себя на автомобильном рынке".

"Состояние банков еще более плачевное. Известно, что некоторые крупные банки получают иностранные кредиты в валюте, а выдают кредиты в манатах. Существует информация, что после девальвации получатели кредитов начали готовить жалобы в суд. Государство пообещало поддержку гражданам, получившим кредит в валюте. Следовательно, и банки нуждаются в господдержке. Иначе, мы станем свидетелями того, как некоторые банки обанкротятся. В такой ситуации целесообразно усилить государственные гарантии по депозитам. Потому что обеспокоенные граждане начнут снимать свои банковские депозиты. Также банкам необходимо установить различные процентные ставки по депозитам в манатах и иностранной валюте. Т.е. процентные ставки по манатным депозитам должны быть увеличены до стабилизации экономической ситуации. Иначе может произойти массовая конвертация манатных депозитов в долларовые, что создаст проблемы в осуществлении манатных операций. Процентные выплаты по манатным вкладам должны быть выше, чем процентные выплаты по вкладам в иностранной валюте", - заявил экономист.

Кроме того, эксперт прокомментировал влияние девальвации маната на потребительский рынок: "Потребительский рынок вследствие кризиса сузится. Смешно приостанавливать продажу товаров после девальвации. Продажи за последние месяцы значительно ослабли и девальвация стала своего рода шансом для распродажи товаров. На потребительском рынке также появится фактор приоритета товаров - снизится спрос на товары второстепенной необходимости".

"Хотя сложно давать прогноз по валютному рынку, фактически, можем заметить, что и после девальвации спрос на валюту в банках не ослабел. Финансовый рынок не считает достаточным нынешний курс, в связи с чем девальвация маната продолжится. Хотя в России курс доллара достиг 80 RUB/USD, а затем упал до 63 рублей. Однако не стоит забывать, что эта цена наблюдалась в очень короткий промежуток времени в условиях низкого спроса и носила спекулятивный характер. У нас же есть реальный спрос на валюту. То есть пока нет спекуляции, люди действительно хотят купить доллары", - отметил аналитик.

Дж.Азимов считает, что укрепление валюты США на мировом рынке, проблема Украины, падение цен на нефть будут способствовать дальнейшему повышению стоимости доллара на внутреннем рынке: "Я полагаю, что в этом году курс доллара достигнет 1,5 маната. Люди будут ждать полной финансовой стабильности. Потому что перечисленные мною факторы вынуждают людей быть более осторожными".