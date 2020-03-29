Россия вводит налог за вывод дивидендов в офшоры

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, соответствующее поручение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кремля.

«Определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров», — говорится в поручении.

В перечне поручений также отмечается, что полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры будут направляться на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе президент предложил ввести налог 15% за вывод дивидендов в офшоры