​Россия ужесточает контроль над валютными операциями

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По указанию Центробанка России, при обмене суммы, превышающей 15 тыс. рублей (211 долларов), клиенту надо будет предоставить не только паспорт, но и другие анкетные данные. Решение вступит в силу 27 декабря.

Как сообщает Report, ранее аналогичное требование распространялось на обмен суммы в размере 600 тыс. рублей (примерно 19 тыс. долл.).

Банковские служащие и сотрудники обменных пунктов отметили, что новый порядок покупки и продажи валюты не изменится, но с введением новых правил вырастет документооборот и время операций.

По словам директора департамента правового обеспечения банка Home Credit Александра Гонтаренко, новые правила приведут к дополнительной нагрузке на операционистов банков, сама процедура при этом станет более долгой и сложной. А. Гонтаренко также отметил, что при действующем курсе обмена валюты стоит поднять размер суммы для обмена без идентификации хотя бы до 30-40 тыс. рублей.