Россия расширяет круг сотрудничества Евразийского экономического сообщества

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Некоторые партнеры России по СНГ, во многом под внешним давлением, отказываются от равноправного участия в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) или от сотрудничества с ним".

Как сообщает Report со ссылкой на агенство РИА Новости, об этом заявил заявил спикер Российской государственной думы Сергей Нарышкин в своем выступлении на конференции "Президент, Парламент и интеграция". "Около 40 стран мира заявили о своем желании создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, но Украина взяла курс на евроинтеграцию".

По его словам, геополитический выбор - это суверенное право любого государства: "Членство или сотрудничество с ЕАЭС строится с учетом национальных интересов государств и интересов соседних государств — основных экономических партнеров. Мы хотим организовать парламентское сотрудничество стран-членов. Также будут проводиться совместные заседания профильных парламентских комитетов для обсуждения наиболее значимых программ и документов в рамках интеграционных процессов. Считаю, что следует проводить встречи с участием предпринимателей и экспертов для обсуждения текущих проблем. В мае на заседании Евразийского высшего экономического совета в Астане был подписан план действий для присоединения Киргизии к процессам евроинтеграции. В настоящее время необходимый законодательный пакет находится в производстве парламента страны. Надеемся на то, что все документы будут приняты к концу года", - отметил Нарышкин.

Напомним, что Молдова, Грузия и Украина 27 июля текущего года подписали ассоциативное соглашение с Евросоюзом.