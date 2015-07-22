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    Россия простит Узбекистану 865 млн. долларов

    Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между правительствами РФ и Узбекистана

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в декабре Россия и Узбекистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, предполагающее, что Россия спишет Узбекистану 865 миллионов долларов долга.

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