Россия простит Узбекистану 865 млн. долларов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в декабре Россия и Узбекистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, предполагающее, что Россия спишет Узбекистану 865 миллионов долларов долга.