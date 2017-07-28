Россия превратится в чистого заемщика в 2018 году

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Россия может стать чистым заемщиком со следующего года, хотя до этого она традиционно выступала в роли кредитора. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом пишут в своем новом докладе эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Если в 2008 году большие относительно экономики бюджетные резервы позволили государству выступать в роли нетто-кредитора, то использование Резервного фонда и стремление к долговому финансированию дефицита сделают его в 2018 году нетто-заемщиком", - указывают авторы.

Такой вывод авторы делают на основании динамики сокращения так называемой чистой позиции (объем выданных кредитов за вычетом объемов займов). По состоянию на 1 января 2017 года, как следует из данных АКРА, она достигла минимальных значений как минимум за десять лет, составив 1,1 трлн рублей (18,4 млрд долларов). Еще за два года до этого, в начале 2015-го, чистые финансовые активы государства достигали 5,7 трлн рублей (84 млрд долларов), показывают данные агентства. Речь в исследовании идет о балансе активов и обязательств государства в отношениях с российским населением, банками и компаниями, Центробанком и внешним миром.

"Даже в условиях высоких цен на нефть в 2011–2014 годах государство прекратило накапливать резервы, а с 2014 года стало использовать резервные фонды для финансирования дефицита бюджета. В ближайшие годы объем заимствований запланирован на уровне 1 трлн рублей в год, и, пока резервы не начали восстанавливаться, государство может стать нетто-заемщиком", - говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. По расчетам АКРА, сальдо должно стать отрицательным уже в 2018 году (около -1% к накопленным активам, или около -1 трлн рублей).

В статусе заемщика Россия должна пробыть недолго - примерно два года, говорится в докладе АКРА. Вернуть позиции чистого кредитора ей должна новая жесткая политика. Сейчас резервы составляют 4% ВВП, а к 2020–2021 годам в базовом прогнозе достигнут 6% ВВП.





