Россия ослабит валютный контроль над внешнеэкономическими сделками

Правительство России планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.

Как передает Report со ссылкой на РБК, такие меры содержатся в общенациональном плане правительства по восстановлению экономики и долгосрочным структурным изменениям, о котором 2 июня премьер Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину.

В национальный план восстановления экономики, который, рассчитан на срок до декабря 2021 года, вошел блок инициатив по изменению валютного законодательства. Правительство предлагает:

внедрить риск-ориентированный подход и перейти от тотального контроля к контролю за «сомнительными валютными операциями»;

приостановить взимание штрафов за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Штрафы составляют от 75 до 100 % от суммы неправомерной валютной операции;

до % от суммы неправомерной валютной операции; признать на год, до 1 июля 2021 года, экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта в счет исполнения обязательств контрагента по внешнеторговому договору;

разрешить международным перевозчикам засчитывать остатки авансов контрагентам в рамках одного внешнеторгового договора в счет оплаты авансовых платежей по другому внешнеторговому договору в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки;

поэтапно отменить требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические товары;

разрешить экспортерам осуществлять зачеты встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора (в том числе в случаях применения контрагентом штрафов, неустоек или иных мер ответственности экспортера, выставленных за нарушение требований к качеству товара, условий поставок и т. п.) или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.

Эти меры, полагают эксперты, cблизят российское валютное законодательство с мировой практикой и позволят увеличить объем внешнеторговых операций.