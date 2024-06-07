РФ работает на возобновлением работы карт "Мир" в Кыргызстане и Армении

Россия работает над возобновлением работы карт "Мир" в Армении и Кыргызстане, они находятся под страшным давлением со стороны Запада.

Россия работает над возобновлением работы карт "Мир" в Армении и Кыргызстане, они находятся под страшным давлением со стороны Запада.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, [работаем]. Взаимодействие ведется, но они (Армения и Кыргызстан) находятся под тяжелым давлением со стороны западных стран", - сказал Панкин.

По его словам, западные страны "пытаются найти разные слабые места в их взаимодействии с миром".

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, его тема в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса и т.д.