Резервы Госфонда соцзащиты превысили 2 млрд манатов

Резервы Государственного фонда социальной защиты превысили 2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

По его словам, 1,7 млрд манатов из этой суммы инвестируется в рамках достаточно безопасной и консервативной инвестиционной политики. "Мы стремимся направлять средства, полученные от инвестиционных доходов, снова на социальные нужды", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, в 2018-2025 годах доходы фонда увеличились примерно в два раза.

"В 2018 году эта цифра составляла 3 млрд 752 млн манатов, а в 2025 году - 7 млрд 617 млн манатов. В 2026 году прогнозируемые нами доходы составляют 8 млрд 323 млн манатов. За год доходы увеличиваются на 9%. В расходах также наблюдается почти двукратный рост. В 2018 году мы начинали с 3 млрд 758 млн манатов. В 2025 году эти расходы составляют 7 млрд 676 млн манатов. На 2026 год наши расходы увеличиваются на 11% и составят 8 млрд 483 млн манатов", - сказал он.