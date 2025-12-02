Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Резервы Госфонда соцзащиты превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 17:59
    Резервы Государственного фонда социальной защиты превысили 2 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

    По его словам, 1,7 млрд манатов из этой суммы инвестируется в рамках достаточно безопасной и консервативной инвестиционной политики. "Мы стремимся направлять средства, полученные от инвестиционных доходов, снова на социальные нужды", - отметил он.

    Кроме того, по словам министра, в 2018-2025 годах доходы фонда увеличились примерно в два раза.

    "В 2018 году эта цифра составляла 3 млрд 752 млн манатов, а в 2025 году - 7 млрд 617 млн манатов. В 2026 году прогнозируемые нами доходы составляют 8 млрд 323 млн манатов. За год доходы увеличиваются на 9%. В расходах также наблюдается почти двукратный рост. В 2018 году мы начинали с 3 млрд 758 млн манатов. В 2025 году эти расходы составляют 7 млрд 676 млн манатов. На 2026 год наши расходы увеличиваются на 11% и составят 8 млрд 483 млн манатов", - сказал он.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ehtiyatları 2 milyard manatı keçib
    Лента новостей