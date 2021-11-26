Резервы центробанка Турции превысили 120 млрд долларов

Официальные резервные активы Центрального банка Турции увеличились в октябре на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 123,9 млрд долларов США.

Официальные резервные активы Центрального банка Турции увеличились в октябре на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 123,9 млрд долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В частности, активы в иностранной валюте увеличившись на 2%, достигли 76,4 млрд долларов, а золотые резервы - на 3%, до 39,7 млрд долларов, говорится в докладе Центробанка.

Предопределенный отток иностранной валюты Центрального правительства и Центробанка сроком на 1 год или менее в октябре снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 25,6 млрд долларов. Из этой суммы 19,9 млрд долларов составили основную сумму и 5,7 млрд долларов - проценты.​​​​​​

В течение этого периода чистые обязательства Центрального банка в иностранной валюте и золоте, возникающие в результате операций с производными финансовыми инструментами с местными банками и банками-нерезидентами, были реализованы на сумму 68,3 млрд долларов. Из них 26,6 млрд долларов были зарегистрированы со сроком погашения в один месяц.