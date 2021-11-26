О нас
Report Georgia
Аудио новости

Резервы центробанка Турции превысили 120 млрд долларов

Резервы центробанка Турции превысили 120 млрд долларов Официальные резервные активы Центрального банка Турции увеличились в октябре на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 123,9 млрд долларов США.
Финансы
26 ноября 2021 г. 15:53
Резервы центробанка Турции превысили 120 млрд долларов

Официальные резервные активы Центрального банка Турции увеличились в октябре на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 123,9 млрд долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В частности, активы в иностранной валюте увеличившись на 2%, достигли 76,4 млрд долларов, а золотые резервы - на 3%, до 39,7 млрд долларов, говорится в докладе Центробанка.

Предопределенный отток иностранной валюты Центрального правительства и Центробанка сроком на 1 год или менее в октябре снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 25,6 млрд долларов. Из этой суммы 19,9 млрд долларов составили основную сумму и 5,7 млрд долларов - проценты.​​​​​​

В течение этого периода чистые обязательства Центрального банка в иностранной валюте и золоте, возникающие в результате операций с производными финансовыми инструментами с местными банками и банками-нерезидентами, были реализованы на сумму 68,3 млрд долларов. Из них 26,6 млрд долларов были зарегистрированы со сроком погашения в один месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
ЛЧ: Манчестер Юнайтед досрочно вышел в 1/8 финала
ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" досрочно вышел в 1/8 финала
23 ноября 2021 г. 23:50
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
ЛЧ: «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Янг Бойз»
24 ноября 2021 г. 02:08
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
ЛЧ: «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
24 ноября 2021 г. 02:04
ЛЧ: Челси разгромил Ювентус и досрочно вышел в плей-офф
ФотоЛЧ: "Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф
24 ноября 2021 г. 01:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi