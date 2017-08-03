Резервы Центробанка Азербайджана превысили 5 млрд долларов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 августа 2017 года составил 5 033,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 июля увеличились на 69 млн долларов или 1,4%.

По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 1 058,7 млн долларов или 26,6%, а в годовом исчислении - на 870,2 млн долларов или 20,9%.