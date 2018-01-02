Резервный фонд России прекратил существование

Баку. 2 января. REPORT.AZ / С 1 января в России резервный фонд перестал существовать из-за присоединения его к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе стабилизационного фонда. При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.